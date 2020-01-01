رسمياً .. كلوب مدرب العام في الدوري الإنجليزي

نتيجة طبيعية للإنجاز التاريخي للمدرب الألماني

أعلنت اللجنة المنظمة للدوري الإنجليزي، اليوم، السبت، عن فوز الألماني يورجن كلوب بجائزة مدرب العام في البطولة.

كلوب قاد ليفربول لتحقيق لقب الدوري للمرة الأولى منذ 30 سنة، بعد منافسة سهلة مع مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ونجح الألماني في قيادة الريدز لتحقيق الفوز 32 مرة، كما حقق 3 تعادلات وتعرض لـ3 هزائم فقط، حيث سجل 85 هدفاً وتلقت مرماه 33.

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ويتفوق بذلك كلوب على جميع المرشحين للجائزة، وهم فرانك لامبارد الذي قاد تشيلسي للمركز الرابع، بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي وكريس وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد.

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ولا تعتبر هذه الجائزة الفردية الأولى لكلوب هذا الموسم، حيث حصل على جائزة مدرب الشهر 5 مرات مع الريدز.

وأما بالنسبة لليفربول بشكل عام، فقد حصل القائد جوردان هندرسون على أفضل لاعب من رابطة الكتاب، بينما فاز ألكسندر أرنولد بجائزة أفضل لاعب شاب من البريميرليج.