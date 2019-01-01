رسميًا - كلاوديو ماركيزيو يرحل عن زينيت

زينيت سان بيطرسبرج يعلن رحيل كلاوديو ماركيزيو باتفاق مبتادل

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن نادي زينيت سان بيطرسبرج الروسي رحيل لاعبه الإيطالي كلاوديو ماركيزيو بعد فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

وكان ماركيزيو قد انضم إلى صفوف زينيت قادمًا من يوفنتوس خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية.

وقام نادي زينيت بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر يقول فيها "الآن يمكننا أن نعلن أنه تم إنهاء عقد ماركيزيو وفقًا لاتفاق متبادل"

The club can confirm that Claudio Marchisio's contract has been mutually terminated.



Zenit would like to thank Claudio for his time with the club and wish him all the best for the future. pic.twitter.com/yu27GeBsMZ

— FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) July 1, 2019

وكان ماركيزيو قد عانى من الإصابات على مستوى الركبة في مواسمه الأخيرة ما أدى إلى عدم مشاركته بشكل مستمر مع يوفنتوس.

وشارك ماركيزيو في 15 مباراة مع زينيت سان بيطرسبرج خلال منافسات الدوري الروسي للموسم الماضي.

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يذكر أن ماركيزيو قد لعب مع يوفنتوس 389 مباراة وفاز بسبعة بطولات للدوري الإيطالي في مسيرة ذهبية للأمير مع السيدة العجوز.