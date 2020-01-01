رسميًا | كروتوني يعود إلى الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا

لاعب ميلان السابق لم يحقق النجاح في البريميرليج

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي إتمام التعاقد مع باتريك كروتوني من ولفرهامبتون الإنجليزي على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء.

كروتوني رحل إلى ولفرهامبتون قادمًا من ميلان الإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية لكنه لم يقدم مستويات جيدة خلال 860 دقيقة لعبها.

وقال فيورنتينا في بيان رسمي إن صاحب الـ 22 عامًا سوف ينضم إلى الفيولا على سبيل الإعارة لمدة عامين مع إلزامية الشراء.

وسجل اللاعب 27 هدفًا في الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والدوري الأوروبي رفقة نادي ميلان الذي بدأ اللعب لصالحه في 2017.

كما انضم إلى المنتخب الإيطالي تحت 21 عامًا وسجل 19 هدفًا كما لعب مباراة واحدة فقط مع الفريق الأول للأتزوري.

وتمكن صاحب الـ 22 عامًا من تسجيل 3 أهداف فقط وصناعة 4 في 24 مباراة لعبها رفقة ولفرهامبتون في نصف الموسم الحالي بجميع البطولات، منها هدفين فقط في 12 مباراة بالبريميرليج.