رسميًا | كايل ووكر يُجدد عقده مع مانشستر سيتي

اللاعب وقع عقده الجديد مع بطل إنجلترا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن مانشستر سيتي تجديد عقده مدافعه الإنجليزي كايل ووكر حتى عام 2024.

اللاعب الدولي الإنجليزي كان قد ارتدى قميص السيتيزن قادمًا من توتنهام صيف 2017، ويُعد أحد العناصر الرئيسية في تشكيل المدرب بيب جوارديولا، إذ خاض ما يقرب من 100 مباراة مع الفريق في كافة البطولات، وتوج بالعديد من الإنجازات أبرزها الثلاثية المحلية في الموسم الأخير.

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وقد تحدث اللاعب للموقع الرسمي لبطل إنجلترا، قائلًا "أنا سعيد للغاية بتوقيع عقدي الجديد مع النادي، اللعب لمان سيتي هو كل ما تمنيت".

أضاف "كان قرارًا سهلًا. أريد أن أنافس على البطولات وأن ألعب في أعلى المستويات، وأشعر أنني تحسنت كثيرًا كلاعب خلال وجودي في النادي".

"توجهات السيتي سواء داخل أو خارج الملعب تناسبني تمامًا، وأنا أتطلع قدمًا لقضاء 5 سنوات جديدة هنا وآمل الفوز بالمزيد من الألقاب".

من جانبه، أبدى تيكسيكي بيجيريستين المدير الرياضي للسيتي سعادته بتجديد التعاقد مع ووكر، مشيدًا باللاعب وقوته وسرعته ومهاراته وواصفًا إياه بأحد العناصر الرئيسية في الفريق وأحد اللاعبين أصحاب الخبرة المهم تواجدهم لتطوير وتعليم اللاعبين الشباب في السيتي.