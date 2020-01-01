رسميًا – "كاف" يعلن تأجيل نهائيات البطولات الإفريقية بسبب كورونا

كاف يتخذ قرارًا جديدًا بشأن بطولات الأندية الإفريقية.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تأجيل مباراتي نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان الاتحاد الإفريقي قد اتخذ قرارًا في وقتٍ سابق، بتأجيل مباريات دور النصف نهائي، ببطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

ونشر الاتحاد الإفريقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها تأجيل المباريات النهائية حتى إشعار آخر، بعد قرار تأجيل نصف نهائي.

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ويواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي، بينما يواجه الزمالك فريق الرجاء البيضاوي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث كان مقررًا أن يتم تحديد طرفي النهائي خلال شهر مايو القادم.

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وعلى جانب آخر، يواجه بيراميدز فريق حورويا كوناكري الغيني، وعلى الجانب الآخر تجمع مباراة مغربية خالصة بين حسنية أغادير ونهضة بركان، لتحديد طرفي نهائي كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يتخذ الاتحاد الإفريقي قرارات جديدة خلال الفترة القادمة، بشأن إقامة البطولات الإفريقية للأندية من عدمها، حال حدوث أي شيء جديد بشأن فيروس كورونا.