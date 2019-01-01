رسميًا - كاف يعلن الموعد الجديد لانطلاق كأس أفريقيا 2019 وتوقيت القرعة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، موافقته رسميًا على الطلب الذي تقدم به عدد من الدول بشأن تأخير موعد انطلاق كأس أمم أفريقيا 2019.

كاف كان قد عقد اجتماعًا بالقاهرة أول أمس السبت، مع هاني أبو ريدة؛ رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وبحضور أحمد أحمد؛ رئيس الاتحاد الأفريقي.

وكشف كاف اليوم عن القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع، حيث تم الاتفاق على إجراء قرعة كأس أفريقيا في يوم الجمعة الموافق 12 من إبريل المقبل في منطقة الأهرامات بالجيزة.

واعتمد الاتحاد الأفريقي الموعد الجديد لانطلاق البطولة، حيث ستفتتح في 21 من يونيو وتنتهي في 13 من يوليو المقبل.

عدد من دول شمال أفريقيا كانوا قد طلبوا بتأخير انطلاق البطولة لمدة أسبوع، بسبب شهر رمضان وعيد الفطر، وهو ما استجاب له الاتحاد الأفريقي.