رسميًا - كاف يعلن الموعد الجديد لانطلاق كأس أفريقيا 2019 وتوقيت القرعة

الاتحاد الأفريقي استجاب للطلبات التي قدمت له

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، موافقته رسميًا على الطلب الذي تقدم به عدد من الدول بشأن تأخير موعد انطلاق كأس أمم أفريقيا 2019.

كاف كان قد عقد اجتماعًا بالقاهرة أول أمس السبت، مع هاني أبو ريدة؛ رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وبحضور أحمد أحمد؛ رئيس الاتحاد الأفريقي.

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وكشف كاف اليوم عن القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع، حيث تم الاتفاق على إجراء قرعة كأس أفريقيا في يوم الجمعة الموافق 12 من إبريل المقبل في منطقة الأهرامات بالجيزة.

واعتمد الاتحاد الأفريقي الموعد الجديد لانطلاق البطولة، حيث ستفتتح في 21 من يونيو وتنتهي في 13 من يوليو المقبل.

عدد من دول شمال أفريقيا كانوا قد طلبوا بتأخير انطلاق البطولة لمدة أسبوع، بسبب شهر رمضان وعيد الفطر، وهو ما استجاب له الاتحاد الأفريقي.

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يذكر أنه حتى الآن حسمت 12 منتخبًا تأهلها إلى نهائيات البطولة، هم: مصر، تونس، أوغندا، موريتانيا، غينيا، كوت إيفوار، نيجيريا، الجزائر، مالي، المغرب، السنغال، ومدغشقر، وفي انتظار حسم الـ12 فريقًا المتبقيين في الجولة الأخيرة من التصفيات، حيث سيتم تقسيم الـ24 منتخبًا على ست مجموعات.

وفازت مصر باستضافة البطولة القارية للمرة الخامسة في تاريخها، بعد اكتساح جنوب أفريقيا بالحصول على 16 صوتًا مقابل صوت وحيد.

الاتحاد الأفريقي كان قد سحب تنظيم البطولة من الكاميرون، لتأخرها في الانتهاء من الملاعب والمنشآت في الفترة الزمنية المحددة.