رسميًا - كاريلو يغيب وعطيف يعود أمام التعاون

الهلال يواصل استعداداته لملاقاة التعاون

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تأكد غياب البيروفي أندريه كاريلو؛ لاعب الهلال السعودي، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام التعاون، حيث أنه لم يكتمل شفائه من الإصابة.

البيروفي تعرض للإصابة خلال الاستعدادات لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، ويغيب منذ أكثر من أسبوع.

وأعلن الهلال اليوم الأربعاء، أن كاريلو رفقة الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري" وسلمان الفرج أدوا تدريبات بالجري حول الملعب، وتدريبات بالكرة ضمن برنامجهم التأهيلي، في إطار استعداداتهم للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية من جديد.

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أما عبد الله عطيف فأدى برنامج لياقي، وأصبح جاهزًا للمشاركة في في المباريات بداية من مواجهة التعاون المقبلة.وفي الإطار نفسه، واصل سالم الدوسري برنامجه العلاجي، بعدما تعرض للإصابة في كاحل القدم، خلال الاستعداد لمواجهة الاستقلال الإيراني، التي أقيمت أمس الثلاثاء.

كذلك أجرى الإسباني جوناثان سوريانو مرانًا متنوعًا ما بين الجري حول الملعب وأداء تدريبات لياقية في مران الليلة.

يذكر أن الزعيم يلاقي التعاون بعد غدٍ الجمعة، على ملعب جامعة الملك سعود، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.