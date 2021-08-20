رسميًا | كارلوس جونيور يُعزز هجوم الشباب

برازيلي جديد في الدوري السعودي

أعلن الشباب رسميًا اليوم الجمعة تعاقده مع البرازيلي كارلوس جونيور جناح سانتا كلارا البرتغالي، وذلك قبل 24 ساعة من مباراته أمام الاتفاق في ثاني جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

الشباب فقد هذا الصيف جناحه البرتغالي فابيو مارتينيز بعودته إلى براجا بعدما قضى الموسم الماضي معارًا في الدوري السعودي، ورحل عنه كذلك نجمه كريستيان جوانكا منتقلًا بالإعارة إلى العين الإماراتي، وقد طالبت الجماهير الإدارة برئاسة خالد البلطان بالتحرك وتعويض اللاعبين.

ولم يوضح الشباب التفاصيل المالية للصفقة، لكنه اكتفى بنشر مقطع فيديو لكارلوس، ومن ثم أوضح في تغريدة أخرى توقيعه لعقد يمتد لـ3 سنوات.

صاحب الـ26 عامًا يُجيد اللعب في جميع مراكز الهجوم، وقد انضم إلى سانتا كلارا صيف 2019 بالإعارة ثم تحول العقد إلى انتقال نهائي في يوليو 2020.

ولعب كارلوس الموسم الماضي 32 مباراة في الدوري البرتغالي سجل خلالهم 15 هدفًا وصنع 4، وقد لعب بداية الموسم الجاري 5 مباريات في دوري المؤتمر الأوروبي 5 مباريات سجل بها 5 أهداف وصنع واحد.