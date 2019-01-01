رسميًا - كاجاوا إلى ريال سرقسطة

نجم دورتموند وبشكتاش ومانشستر يونايتد سابقًا ينضم إلى ريال سرقسطة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني رسميًا رحيل نجمه الياباني شينجي كاجاوا متهجًا إلى ريال سرقسطة الإسباني.

وكان كاجاوا قد انتقل إلى بشكتاش التركي على سبيل الإعارة قادمًا من النادي الأصفر الألماني.

وفي خبر مفاجئ، ظهر ريال سرقسطة الذي ينشط في الدرجة الثانية في إسبانيا كأحد أبرز المهتمين بالنجم الياباني.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 8, 2019

وكان ذلك قبل أن يعلن بوروسيا دورتموند رسميًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الخبر.

ونشر حساب بوروسيا دورتموند الرسمي مقطع فيديو يحمل مهارات ولمسات وأهداف النجم الياباني ويتمنى له التوفيق في خطوته القادمة.

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يذكر أن كاجاوا قد انتقل منذ 7 أعوام إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، ولكنه لم ينجح هناك ليعود إلى دورتموند من جديد.