بدر بانون يخوض تجربة جديد في قطر

أعلن نادي قطر القطري، عن التعاقد مع المغربي بدر بانون مدافع النادي الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليكون أحدث صفقات الفريق الأصفر.

لماذا رحل بدر بانون عن الأهلي؟

مر بانون الفترة الماضية بظروف نفسية غير جيدة، بعد انتقاد جماهير الأهلي له بسبب قيامه بتهنئة فريق الوداد المغربي، بعد الفوز بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 على حساب الأهلي.

وبعدها طلب بدر من إدارة الأهلي الرحيل بشكل رسمي من القلعة الحمراء، بعد وصول عرض قطر القطري خلال فترة الانتقالات الحالية.

يُذكر أن الأهلي أعلن منذ أيام عن موافقته على انتقال بدر بانون إلى قطر القطري، بناءً على رغبة من اللاعب. "اقرأ التفاصيل"

قطر يعلن التعاقد مع بانون

نشر الحساب الرسمي لنادي قطر، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يُعلن فيها عن ضم بدر بانون من صفوف الأهلي المصري.

وكتب قطر تغريدة جاء فيها: "تعاقد نادي قطر الرياضي مع النجم المغربي بدر بانون لمدة 3 مواسم لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم".

وكان بانون قد انضم لصفوف النادي الأهلي قادمًا من الرجاء المغربي، خلال صيف 2020، وحقق مع المارد الأحمر العديد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال إفريقيا 2021.

ما هي تفاصيل عقد بدر بانون مع قطر القطري؟ وما راتبه؟

وقّع بدر بانون على عقد مع قطر القطري حتى 2024 بحسب البيان الرسمي.

ولم يتم الإعلان عن قيمة الصفقة، لكن التقارير الصحفية تؤكد حصول الأهلي على 2.5 مليون دولار نظير بيع المدافع المغربي.

وكان الأهلي قد دفع 1.5 مليون دولار للتعاقد مع بانون من الرجاء المغربي في 2020.