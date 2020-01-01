رسميًا .. قطر تستضيف دورة الألعاب الآسيوية 2030 والرياض 2034

عملية التصويت توقفت ثلاث مرات لأعطال فنية

أسفر التصويت الذي أجراه الاتحاد الأولمبي الآسيوي اليوم الأربعاء، عن فوز دولة قطر باستضافة دورة الألعاب الآسيوية لعام 2030، بعدما جاءت في المركز الأول.

وقرر الاتحاد القاري أن تستضيف العاصمة السعودية "الرياض" الدورة التالية، التي ستقام بعام 2034 بعدما حلت في المركز الثاني بالتصويت.

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وشهدت اجتماع الأولمبية اليوم بعض الجدل، بعدما اعترض ممثلو المملكة السعودية على آلية التصويت الإلكتروني، بداعي وجود بعض الثغرات، التي قد تسمح بالتلاعب في النتائج.

وتوقفت عملية التصويت أكثر من مرة، لأسباب تقنية في التصويت الإلكتروني، مما دعى إلى توقف التصويت لمدة ساعة ونصف كاملة، لحين تصليح الأعطال.

ولإزالة الشبهات، عقد أحمد الفهد؛ رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، اجتماعًا مع الوفدين القطري والسعودي، من أجل التأكيد لهما على حرصه الشديد على نزاهة عملية التصويت، بعد الاشتباه في وجود اختراق.