رسميًا | قادش يتأهل إلى الدوري الإسباني بعد هزيمة سرقسطة

أول فريق يضمن مقعدًا في الليجا الإسبانية

تأهل نادي قادش إلى دوري الدرجة الأولى "لا ليجا" الإسبانية بعد خسارة ريال سرقسطة أمام ريال أوفييدو في الجولة 40 من دوري الدرجة الثانية.

سرقسطة استقبل هدفين في الشوط الأول ثم أهدر رودري، لاعب أوفييدو، ركلة جزاء لكن فريقه نجح في تسجيل هدفين إضافيين قبل النهاية.

المزيد من الفرق

ورغم محاولات سرقسطة العودة بعد التسعين وتسجيل هدفين في الدقيقة الرابعة ثم السابعة من الوقت بدل الضائع لكن لم يستطع تقليص الفارق.

واتسع الفارق بين سرقسطة صاحب المركز الثالث وقادش المتصدر إلى 7 نقاط قبل جولتين فقط من النهاية.

وعاد قادش إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى منذ هبوطه في موسم 2004-2005، إذ جاءت مشاركته الأولى في دوري الدرجة الأولى في موسم 1977-1978 ثم هبط في موسم 1992-1993.

وصعد إلى الدرجة الأولى في موسم 2004-2005 بعد تصدره الدرجة الثانية لكنّه لم يستمر سوى موسم واحد فقط احتل فيه المركز قبل الأخير وهبط مجددًا.

وفي 2009-2010، هبط إلى دوري الدرجة الثالثة واستمر هناك حتى 2015-2016 ليصعد إلى الدرجة الثانية في موسم 2016-2017.

وكان أشهر ما قام به قادش في السنوات الأخيرة حينما أقصى ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا في 2015-2016 رغم خسارته لقاء الذهاب وذلك بسبب إشراك النادي الملكي للاعب موقوف وهو دينيس تشيريشيف.

وتبقى حظوظ نادي ويسكا الأقرب إلى التأهل باحتلاله المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن سرقسطة.