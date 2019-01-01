رسمياً | فيليكس الفتى الذهبي لعام 2019

جائزة سنوية عن "توتوسبورت"

أعلنت توتوسبورت فوز البرتغالي جواو فيليكس، صانع ألعاب أتلتيكو مدريد، بجائزة الفتى الذهبى عن العام 2019.

وتختار الصحيفة الإيطالية كل عام أفضل لاعب تحت 21 عام عبر تصويت من قبل 40 صحفي من حول العالم.

وذكرت الصحيفة أن الاختيار وقع على نجم أتلتيكو مدريد الشاب بعدما تحصل على 332 نقطة من التصويت.

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وأتى بالمركز الثاني الإنجليزي جادون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند برصيد 175 نقطة، ثم كاي هافارتز من باير ليفركوزن ب75 نقطة.

وفاز الهولندي ماتياس دي ليخت بالجائزة العام السابق، وتواجد هذا الموسم أيضاً بالمركز الخامس، خلف إيرلينج هالاند، مهاجم سالزبورج.

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فيليكس انضم الصيف الماضي لصفوف أتلتيكو مدريد قادماً من أياكس في صفقة قيمتها بلغت 120 مليون يورو.

وعاد اللاعب للمشاركة مع الروخي بلانكوس بعد غياب بسبب الإصابة، ولعب في خسارة الفريق الثلاثاء من يوفنتوس بدوري الأبطال.