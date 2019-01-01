رسمياً - فيليبي لويس يكمل انتقاله إلى فلامنجو

الظهير البرازيلي يختتم رحلة حافلة مع الأتلتي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكمل الظهير البرازيلي فيليبي لويس بشكل رسمي صفقة انتقاله المجانية إلى صفوف فلامنجو، عقب نهاية فترته الثانية مع أتلتيكو مدريد الإسباني.

جاء ذلك بنهاية عقده في يونيو الماضي، حيث عاد اللاعب إلى بلاده أخيراً بعد رحلة أوروبية طويلة.

وكان لويس -33 عاماً- قد انتقل من ديبورتيفو لاكورونيا إلى الأتلتي في 2010، حيث فاز معه بلقب الليجا وكأس الملك والدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي.

وفي صيف 2014 انتقل لويس إلى تشيلسي الإنجليزي، ولكن الموسم لم ينجح ليعود في صيف 2015 إلى أتلتيكو مجدداً، حيث فاز هناك بالدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي مرة أخرى.

إجمالاً لعب الظهير البرازيلي 333 مباراة بقميص أتلتيكو مدريد، ولكنه الآن يعود إلى البرازيل بقميص فلامنجو، وبعقد يمتد حتى 2021.

يذكر أن التقارير رجحت انتقاله للعديد من الوجهات، مثل باريس سان جيرمان وولفرهامبتون، قبل أن تستقر به الوجهة بشكل نهائي.