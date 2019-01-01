رسميًا | فيلان يجدد عقده في مانشستر يونايتد مساعدًا لسولشار

الإدارة الفنية لمانشستر يونايتد لن تتغير في الموسم المقبل

أغلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تمديد عقد مايك فيلان، مساعد المدرب، ليتواجد رفقة المدير الفني أوليه جونار سولشارلمدة 3 سنوات.

فيلان سبق ولعب في مانشستر يونايتد كما عمل في الطاقم التدريبي للسير أليكس فيرجسون قبل العودة إلى النادي في ديسمبر الماضي.

وذكر النادي في بيان رسمي أنّ فيلان وقّع على عقد يمتد لثلاث سنوات ليستمر مساعدًا للمدرب أوليه سولشار مما ينفي إمكانية حدوث أي تغيير في الطاقم الفني للموسم المقبل.

وقال صاحب الـ 56 عامًا في تصريحات للموقع الرسمي: "أنا سعيد للغاية بالعودة لهذا المنصب، ومنذ انضمامي للفريق في ديسمبر الماضي واستمتعت بالعمل مع مايكل كاريك وكيران ماكينا ومارك ديمبسي وإيميليو ألفارز. التركيز الآن على الموسم المقبل".

من جانبه، علّق سولشار على الأمر بقوله: "مايك شخص عظيم ووجوده معنا إضافة كبيرة للفريق في السنوات المقبلة".

We are delighted to announce the appointment of @Mike_Phelan_1 as our new assistant manager. #MUFC — (@ManUtd) May 10, 2019

واختتم: "لديه الخبرة والعلاقات الجيدة ما يجعله مؤهلًا للمنصب. سوف نعمل سويًا لأجل جلب النجاح لهذا النادي".

جدير بالذكر أنّ سولشار حصل على عقد دائم في مانشستر يونايتد بعد انضمامه للفريق بصورة مؤقتة خلفًا لجوزيه مورينيو في ديسمبر الماضي.