رسميًا .. انتهاء مشوار الشحات وكهربا في المونديال بسبب مصافحة أبو تريكة

ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة بالميراس البرازيلي

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، قرارًا رسميًا بشأن ثنائي الأهلي حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا بسبب خرق من الفقاعة الطبية أمس.

وظهر الثنائي أمس عقب لقاء بايرن ميونخ الألماني، يتصافحا مع محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، في مدرجات ملعب المباراة وهو ما تسبب في عزل اللاعبين قبل اتخاذ القرار الرسمي.

وكشف النادي الأهلي عن تلقيه قرارًا رسميًا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن مصير الثنائي في لقاء بالميراس البرازيلي، المقرر لها بعد غدًا الخميس.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي، أن الثنائي تم منعهم من خوض لقاء بالميراس البرازيلي، بسبب خرق قواعد الفقاعة الطبية عقب لقاء بايرن ميونخ في نصف النهائي.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل على استاد "المدينة التعليمية" في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، حيث يرغب المارد الأحمر في تحقيق إنجازًا بالحصول على البرونزية.

وتلقى فريق القلعة الحمراء هزيمة بهدفين دون مقابل، في نصف النهائي أمام بايرن ميونخ الألماني أمس الإثنين.