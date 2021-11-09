رسميًا | فيفا يعلن عن موعد جائزة الأفضل في العالم "ذا بيست"

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد إقامة حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم "ذا بيست" لعام 2021.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر موقعه، أن الحفل سيقام يوم الإثنين الموافق 17 يناير 2022، في مقر الفيفا في زيوريخ بسويسرا، تماشيًا مع التدابير الصحية العامة بسبب وباء فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يبدأ التصويت يوم 22 من نوفمبر الجاري وينتهي في العاشر من ديسمبر المقبل.

ما هي جائزة "ذا بيست"؟

هي جائزة تقام كل عام، ويتم توزيع الجوائز بناء على أداء اللاعبين والمدربين في الموسم المنصرم، وهذا العام ستمم بناء على الأداء في موسم 2020-2021 بالإضافة لمنافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020.

سيتم توزيع الجوائز في فئات: (أفضل لاعب للرجال - أفضل لاعبة للسيدات - أفضل مدرب للرجال- أفضل مدربة للسيدات- أفضل حارس مرمى للرجال - أفضل حارسة مرمى للسيدات- أفضل تشكيل للرجال- أفضل تشكيل للسيدات- جائزة اللعب النظيف- جائزة بوشكاش لأفضل هدف- جائزة أفضل مشجع).

ما هي معايير الاختيار؟

يعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تصويت الجماهير في اختيار اللاعب الأفضل في العالم، بجانب قادة ومدربي المنتخبات ووسائل الإعلام على النحو التالي:



50% من اختيار قادة ومدربي المنتخبات الدولية.

25% بناء على تصويت الجماهير.

25% من اختيار الصحفيين من جميع أنحاء العالم.

من الفائز بها العام الماضي؟

البولندي روبرت ليفاندوفسكي فاز بجائزة أفضل لاعب في العام الماضي متفوقًا على الأسطورتين، كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

فيما فازت الإنجليزية لوسي برونز جائزة أفضل لاعبة متفوقة على الدنماركية بيرنيلي هاردر والفرنسية ويندي رينار.





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