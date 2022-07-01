رسميًا .. فيفا يعلن تفعيل تقنية التسلل "شبه الآلية" بكأس العالم

الكرة الخاصة بالمونديال ستساهم في تسهيل استخدام التقنية

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استخدام تقنية التسلل شبه الآلية بشكل رسمي، خلال بطولة كأس العالم المقامة في قطر هذا العام.

وانتشرت بعض التكهنات في الفترة الأخيرة حول هذا المقترح لمساعدة الحكام على اكتشاف حالات التسلل باستخدام التكنولوجيا، بوجود العديد من المؤيدين والمعارضين للفكرة.

وفي النهاية استقر الاتحاد الدولي بقيادة رئيسه جياني إنفانتينو على تفعيل هذه الخاصية التي تم اختبارها بنجاح في كأس العرب وكأس العالم للأندية العام الماضي.

ومن المقرر أن يتم تحسين التواصل مع المشجعين داخل الملاعب، من خلال عرض رسوم متحركة ثلاثية الأبعاد على الشاشات العملاقة بالملعب ولمشاهدي التلفزيون، لتوضيح كيف تم التوصل لقرار التسلل.

ماذا قال إنفانتينو عن هذه الخاصية؟

رئيس فيفا قال في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية:"تقنية التسلل شبه الآلية هي تطور لأنظمة تكنولوجيا الفيديو التي تم تطبيقها في جميع أنحاء العالم".

وأضاف:"هذه الفكرة هي تتويج لثلاث سنوات من البحث والاختبار المخصص لتقديم الأفضل للفرق واللاعبين والمشجعين الذين سيتوجهون إلى قطر في وقت لاحق من هذا العام".

وتابع:"يلتزم الاتحاد الدولي بتسخير التكنولوجيا لتحسين لعبة كرة القدم على جميع المستويات واستخدام هذه التقنية هو أوضح دليل ممكن على ذلك".

كيف تعمل تقنية التسلل شبه الآلية؟

تستخدم التكنولوجيا 12 كاميرا تتبع مخصصة، يتم تثبيتها أسفل سقف الملعب، لتتبع الكرة بالاعتماد على 29 نقطة بيانات لكل لاعب على حدة بعدد 50 مرة في الثانية الواحدة لحساب موقعهم الدقيق على أرض الملعب.

وتشمل النقاط الـ29 التي يتم جمعها تواجد كل الأطراف ذات صلة بأي حالة تسلل ممكنة تحدث خلال المباراة.

BREAKING: FIFA have confirmed that new semi-automated offside technology will be used at the 2022 Qatar World Cup. pic.twitter.com/sHcjpTqv4T — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 1, 2022

وتوفر كرة كأس العالم المعروفة بـ"الرحلة" عنصرًا حيويًا للكشف عن حالات التسلل، حيث سيتم وضع جهاز مستشعر بداخلها من أجل إرسال بيانات الكرة إلى غرفة عمليات الفيديو 500 مرة في الثانية، مما يسمح بالكشف الدقيق للغاية عن النقطة التي تم ركل فيها الكرة قبل أن تصل للاعب المشكوك في تسلله.

ومن خلال كل هذه البيانات توفر التكنولوجيا الجديدة تنبيهًا آليًا عن التسلل لمسؤولي الفيديو داخل غرفتهم الخاصة كلما استقبل المهاجم الكرة في موقع تسلل.

وقبل إبلاغ حكم الميدان، يقوم حكام الفيديو بالتحقق من صحة القرار المقترح بطريقة يدوية، بتحديد نقطة الركلة المحددة تلقائيًا وخطط التسلل الذي تم تحديده بنفس الطريقة، وتحدث هذه العملية بأكملها في غضون ثوان قليلة مما يساعد على اتخاذ القرارات بصورة أسرع وأدق.

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