رسمياً - فيفا يرفض زيادة عدد الفرق المشاركة في مونديال قطر 2022

الخطة ربما يتم تأجيلها

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا"، التراجع عن زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم قطر 2022.

الفيفا ناقش خلال الأشهر الماضية، مقترحاً بزيادة عدد الفرق من 32 منتخب إلى 46 لمنح الفرصة للمزيد من الدول للمشاركة.

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الفكرة لم تلقى إعجاباً دولياً، حيث توقع البعض ضعف المنافسة بشكل كبيرة، بدخول فرق متواضعة بالبطولة.

ونشر الموقع الرسمي للفيفاً، بياناً يؤكد فيه القرار بشكل نهائي، بعد عدة محادثات في الفترة الماضية.

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ووفقاً لصحيفة "تايمز" البريطانية، فإن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، لا يرحب بهذا المقترح ويراه صعب التنفيذ.

وأكدت أن الفيفا واجه العديد من المشاكل بعد اختياره قطر لتنظيم البطولة من الأساس، ولا يريد تعميق الخلافات مع الاتحادات الأخرى.

وعلى جانب آخر فبطولة كأس العالم 2026 المقامة بأمريكا وكندا والمكسيك، سيتم زيادة الفرق المشاركة بها إلى 48.