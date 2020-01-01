رسميًا .. فيفا يتراجع عن الإلغاء ويحدد موعد حفل جوائز "The Best"

السابع عشر من ديسمبر موعدًا لجوائز ذا بيست 2020

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التراجع عن قرار إلغاء الحفل السنوي لجوائز ذا بيست الخاصة بعام 2020 وتحديد موعد رسمي له.

وسيكون الموعد المقرر للحفل هو السابع عشر من ديسمبر المقبل وفقًا لما جاء عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم وحسابات فيفا الرسمية.

ووفقًا لذلك، فإنه أنه من المقرر أن تبدأ عملية التصويت على مختلف جوائز هذا العام في الخامس والعشرين من نوفمبر الحالي وتنتهي في التاسع من ديسمبر القادم.

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وبسبب الظروف الحالية التي يمر بها العالم وانتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا في الكثير من الدول، سيختلف حفل هذا العام عما كان يحدث في الأعوام الماضية.

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تقرر أن يُقام الحفل كحدث افتراضي على شاكلة ما حدث مع قرعة دوري أبطال أوروبا واختيار أفضل لاعب في أوروبا قبل نجو شهرين، لكي لا يُفتح الباب أمام التجمعات البشرية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد اتخذ قرارًا في شهر مايو الماضي بإلغاء حفل توزيع جوائز الأفضل خلال عام 2020 الذي كان من المقرر له أن يقام خلال شهر سبتمبر الماضي في مدينة ميلانو الإيطالية.

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