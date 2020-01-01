رسميًا - فيد مصطفى شوبير في قائمة الأهلي الإفريقية

مصطفى شوبير يدعم قائمة الأهلي إفريقيا

أعلن النادي الأهلي، اليوم الجمعة، رسميًا قيد مصطفى شوبير حارس المرمى في القائمة الإفريقية، خلال فترة القيد الشتوية.

الأهلي بذلك أصبح يمتلك 4 حراس في قائمة الفريق الإفريقية، وهم محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي ومطصفى شوبير.

الأحمر يستعد لمواجهة نظيره الهلال السوداني ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا في ختام مباريات دور المجموعات.

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وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عبر الموقع الرسمي: " أتممنا قيد مصطفى شوبير حارس الفريق في القائمة الإفريقية، وبذلك نكون قد استفذنا جميع مقاعدنا في قائمة البطولة".

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ويسعى الأهلي لخطف بطاقة التأهل أمام الهلال السوداني في لقاء الغد في الجولة السادسة من منافسات دوري أبطال إفريقيا.