رسميًا: فولهام يعود للدوري الإنجليزي الممتاز بفضل ميتروفيتش

عاد فولهام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن استطاع تحصيل عدد من النقاط يؤمن له التواجد في البطولة المحلية الأقوى الموسم المقبل.

هزم الكوتجرز بريستون نورث إند بنتيجة (3-0) ليحصد مكانه في الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يواصل مسيرته نحو الفوز بالبطولة قبل أربع مباريات متبقية.

ويرجع الفضل في عودتهم إلى مستوى المهاجم ألكسندر ميتروفيتش الذي بلغ 40 هدفًا هذا الموسم بعد هدفيه ضد بريستون.

وبهذا الفوز، يمتلك فولهام الآن على 86 نقطة بعد 42 مباراة، ليحسم تأهله بينما جعله المرشح الأوفر حظًا للفوز باللقب.

ويلي فولهام في الترتيب فريق بورنموث برصيد 77 نقطة، لكنه لعب مباراة أقل، فيما يتواجد بينهم مباراة ستكون حاسمة في مسألة البطل في الجولة المقبلة.

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وفي غضون ذلك، حطم النجم المهاجم ميتروفيتش الرقم القياسي لأهداف البطولة مرة أخرى في فبراير بهدفه 32 في الموسم، واستمر في إضافة المزيد منذ ذلك الحين.

الآن، سيتطلع ميتروفيتش وزملاؤه إلى العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن هبط الموسم الماضي بعد احتلال المركز الثامن عشر.

هذا الموسم يمثل المرة الثانية على التوالي التي يرتد فيها فولهام إلى الدوري الممتاز مباشرةً، بعد أن فعل الشيء نفسه في 2019-20 من خلال فوزه في التصفيات التمهيدية.

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