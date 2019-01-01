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رسمياً – فوزي البنزرتي مديراً فنياً للنجم الساحلي

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المرة السادسة التي يتولى فيها فوزي البنزرتي قيادة النجم
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، تولى فوزي البنزرتي مهمة قيادة الفريق فنياً، بداية من الموسم المقبل.

وعقد الطرفان اجتماعاً، أمس الخميس اتفقا فيه على كافة تفاصيل العقد، بعدما قرر البنزرتي ترك فريق الوداد المغربي.

وطلب المدير الفني التونسي من إدارة الوداد زيادة راتبه في عقده مع وداد الأمة، ولكن الإدارة لم توافق ليرحل البنزرتي.

وقاد فوزي البنزرتي الوداد إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي خسره من الترجي في المباراة الشهيرة، ليقرر الاتحاد الأفريقي إعادته على ملعب محايد عقب كأس الأمم الأفريقية.

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الجدير بالذكر أن هذه ستكون الولاية السادسة للبنزرتي مع النجم، إذ سبق ودربهم في خمس مرات حقق خلالها الدوري والكأس، بالإضافة إلى بطولتي كونفدرالية.

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