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رسميًا - فهد بن نافل يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة الهلال

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لجنة الانتخابات تغلق أبوابها مساء الليلة

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

وصل الأمير فهد بن نافل، منذ قليل، إلى مقر نادي الهلال السعودي، للتقدم رسميًا بأوراق ترشحه لرئاسة القلعة الزرقاء لمدة أربع سنوات مقبلة.

لجنة الانتخابات كانت قد فتحت أبوابها أمام راغبي الترشح أول أمس الأحد، ومن المنتظر أن تغلق أبوابها في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يبث خلاله لحظة وصول بن نافل إلى مقر اللجنة الانتخابية، حيث يتضمن ملفه قائمة أعضاء مجلس الإدارة المرشحين.

ويعد الأمير بن نافل حتى الآن هو المرشح الوحيد لرئاسة الهلال إلا أنه من المنتظر أن يتقدم رجل الأعمال موسى الموسى هو الآخر أوراق ترشحه خلال الساعات القليلة المقبلة.

يذكر أن الهلال كان يترأسه خلال الموسم المنقضي سامي الجابر ثم خلفه محمد بن فيصل، الذي تقدم باستقالته قبل نهاية الموسم، ليتم تكليف عبد الله الجربوع بمهام الرئيس، لحين إجراء الانتخابات.

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