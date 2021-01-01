رسميًا: فليك يعلن رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ

خطوة حزينة للغاية..

أكد هانزي فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، أنه يعتزم مغادرة النادي البافاري بنهاية هذا الموسم وقبل نهاية عقده في صيف 2023.

إعلان فليك الرحيل قد يكون بمثابة إعلان آخر أنه سيتولى تدريب منتخب ألمانيا خلفًا ليواخيم لوف بعد نهاية كأس الأمم الأوروبية الصيف المقبل.

المدرب الألماني بعد الفوز على فولفسبورج بثلاثية في الدوري الألماني يوم السبت أعلن النبأ للإعلام بقوله أنه أخبر لاعبيه والإدارة تلك النية بالفعل.

فليك قال لشبكة سكاي سبورتس ""أبلغت الفريق اليوم أنني أبلغت النادي خلال الأسبوع الذي تلا مباراة باريس أنني أرغب في إنهاء عقدي في نهاية الموسم".

كما أضاف "كان من المهم بالنسبة لي أن يسمع الفريق مني ذلك، أنا ممتن جدًا للسماح لي بالعمل معهم".

رحيل فليك خطوة غير مفاجئة إلى حد كبير، فخلال الأسابيع القليلة الماضية ازدادت الخلافات بينه وبين حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للعملاق البافاري.

اسم يوليان ناجلسمان، المدير الفني للايبزيج، هو المرشح الأول لخلافة فليك في أليانز آرينا، مع طرح اسم يورجن كلوب وكذلك ماسميليانو أليجري من قبل الصحافة أيضًا.

الجدير بالذكر أن فليك في خلال عام ونصف مع بايرن ميونخ حقق السداسية التاريخية، وفي طريقه للتتويج بلقب الدوري الألماني لهذا الموسم بعد الخروج من كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.