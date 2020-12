رسميًا .. فليك مدرب 2020 وبيب جوارديولا الأفضل في القرن

حصل هانز فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، على جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2020 بينما فاز بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بمدرب القرن الـ21.

فليك قاد بايرن ميونخ للفوز بخمس بطولات في 2020 وحقق الثلاثية للمرة الثانية في تاريخ النادي في أقل من عام على توليه قيادة الفريق.

أما جوارديولا فقد قدّم سنوات عظيمة مع برشلونة وبايرن ميونخ ثم مانشستر سيتي وهو الأكثر تتويجًا بالألقاب في القرن الحالي.

وقال فليك في تصريحا خلال الحفل: "أنا فخور للغاية بما حققته ولولا فريقي لما تمكنت من الوصول إلى هذه المكانة".

