رسميًا .. فليك أفضل مدرب في أوروبا موسم 2019-2020

تفوق على مواطنيه كلوب ويوليان ناجلسمان

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تتويج هانز فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، بجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن موسم 2019-2020.

فليك قاد بايرن ميونخ للفوز بالثلاثية محققًا الدوري الألماني والكأس ودوري أبطال أوروبا قبل أن يضيف لقبي السوبر المحلي والأوروبي.

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وانضم فليك لقائمة المتوجين بالجوائز الفردية في بايرن ميونخ، إذ تم اختيار مانويل نوير كأفضل حارس مرمى وكيميش كأفضل مدافع وروبرت ليفاندوفسكي كأفضل مهاجم.

ورغم نجاح كلوب مع ليفربول في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عامًا لكن خروجه من ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا تسبب في حرمانه من تحقيق الجائزة.

كما حقق مدرب ليون للسيدات جان لوك فاسيور على أفضل مدرب في الكرة النسائية الموسم المنصرم.

فليك تولى تدريب بايرن ميونخ بصورة مؤقتة في منتصف الموسم بعد رحيل نيكو كوفاتش بسبب سوء النتائج.

وتحت قيادته، استطاع حصد لقب دوري أبطال أوروبا دون أي هزيمة وبانتصارات كبيرة على الخصوم أبرزها الفوز على برشلونة 8-2 في أكبر نتيجة بين الفريقين عبر التاريخ.

جدير بالذكر أنّ ليفاندوفسكي الأقرب لتحقيق جائزة أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم الماضي بعد انفراده بلقب الهداف في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا وكذلك الكأس.