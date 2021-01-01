رسميًا .. فشل النصر والاتحاد و3 أندية في الحصول على شهادة الكفاءة المالية

5 أندية بالدوري السعودي فشلت في الحصول على الرخصة

أعلنت لجنة الكفاءة المالية، التابعة لوزارة الرياضة السعودية، عن فشل 5 أندية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، بعد أن تم منحهم مهلة ثانية للوفاء بشروط الحصول على الشهادة.

وكانت لجنة الكفاءة المالية قد منحت الخمس أندية "النصر والاتحاد والاتفاق والوحدة" مهلة إضافية لاستخراج الشهادة يوم 9 يناير، حتى 22 من نفس الشهر، ولم يتم استغلالها.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الرياضة السعودية، بيان لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، حيث أعلنت عدم منح أندية "الباطن والوحدة والاتحاد والنصر" على شهادة الكفاءة المالية، بعد قرارها المعلن يوم 9 يناير الجاري.

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ويشترط لحصول الأندية السعودي على الشهادة، تسديد كافة المستحقات المالية الخاصة بالنادي، سواء رواتب اللاعبين والعاملين بمجال كرة القدم، أو مقدمات عقود اللاعبين.

ونشرت اللجنة المبالغ المستحقة على الأندية الخمسة، حيث مستحق على الباطن مبلغ ما يزيد عن 9 ملايين، والاتفاق ما يقترب من 9.5 مليون ريال، والوحدة حوالي 18 مليون ريال، والاتحاد 50.687 مليون ريال، والنصر 66.819 مليون ريال سعودي.

ووضع الاتحاد السعودي لكرة القدم، شرطًا لقيد لاعبين جدد لكل فريق، باستخراج رخصة الكفاءة المالية، على الأندية التي تريد تسجيل لاعبين جدد، حيث لا يتم تسجيل أي لاعبين للأندية التي تملك الشهادة.

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ونجحت أندية "ضمك، الفتح، العين، القادسية، الفيصلي، أبها، التعاون، الرائد، الشباب، الأهلي، الهلال" في استخراج الشهادة، وفقًا لما أعلنته اللجنة يوم 7 يناير الحالي.