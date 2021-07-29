رسميًا .. فرجاني ساسي إلى الدحيل القطري

صفقة مميزة بالمجان

أعلن نادي الدحيل القطري، اليوم الخميس، عن التعاقد مع لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي بشكل رسمي.

ساسي خاض عدة تجارب مميزة خلال مسيرته، كان آخرها مع الزمالك المصري، قبل أن يرفض التجديد له ويرحل بالمجان.

ومن جانبه أعلن الدحيل عبر موقعه الرسمي، عن إكمال اللاعب التونسي لإجراءات تعاقده مع النادي القطري لمدة ثلاث مواسم قادمة.

رحيل اللاعب عن الزمالك شهد بعض الأزمات، حيث كانت إدارة الأبيض قد طالبت اللاعب بالعودة إلى القاهرة واستكمال الموسم الجاري مع الفريق والممتد حتى أغسطس القادم، ومن ثم الرحيل، إلا أنه أعلن نهاية مسيرته مع النادي معتمدًا على تاريخ انتهاء العقد.

الفريق الأبيض أصدر بيانًا رسميًا أكد خلاله أنه رفع ملف ساسي إلى الفيفا للفصل فيه، مشيرًا إلى أن النادي سدد كامل المستحقات المالية المتأخرة للاعب.

ووفقًا لبعض التقارير الصحفية، كان آخرها من إذاعة "موزاييك" التونسية، فإن ساسي سيحصل على 9 ملايين يورو خلال 3 سنوات مع الدحيل.

وكان ساسي قد بدأ مسيرته مع الصفاقسي التونسي، والذي انتقل منه إلى صفوف ميتز الفرنسي، قبل التوجه إلى الترجي ثم النصر السعودي وبعدها الزمالك.

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ويمتلك اللاعب مسيرة دولية مميزة مع منتخب بلاده، حيث شارك في كأس العالم 2018 مع تونس ونجح في هز شباك المنتخب الإنجليزي.