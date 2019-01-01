رسميًا | فالنسيا يعلن رفضه مقترح السوبر الإسباني الجديد

هل توافق الجمعية العمومية على مقترح بطولة السوبر الإسباني الجديدة؟

رفض نادي فالنسيا مقترح تغيير نظام بطولة السوبر الإسباني في بيان رسمي قبل اجتماع الجمعية العمومية المقرر يوم الإثنين المقبل.

لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اقترح إقامة بطولة السوبر بنظام 4 فرق على أن تُلعب البطولة خارج المملكة في يناير من كل عام.

وقال الخفافيش في بيان رسمي إن الاجتماع يوم 29 أبريل المقبل لا يجب أن يوافق على المقترح الجديد لأنّه يؤثر على أساس الرياضة في إسبانيا ولن يكون في صالح الفرق المختلفة.

وتابع البيان موجهًا الانتباه إلى المادة رقم 4 من قانون الاتحاد الإسباني والتي تؤكد على أنّ المشارك في بطولة السوبر الإسباني يجب أن يكون قد حقق بطولة الدوري أو الكأس وفي حال حصد فريق الثنائية المحلية فإن وصيف الكأس يخوض البطولة.

💫بالتأكيد لسان حال عشاق ريال مدريد الآن "أين أنت يا بيريز من هذه التصريحات"؟ 🤷‍♂️ pic.twitter.com/FbnAq5rftF — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 26, 2019

وأشار البيان إلى أنّ النظام الجديد سيخل بمباديء البطولة الإسبانية الموجودة منذ سنوات.

جدير بالذكر أنّ فالنسيا قد يتواجد في بطولة السوبر الإسباني بالوصول لنهائي كأس الملك مع اقتراب برشلونة من حسم لقب الدوري الإسباني ووصوله لنهائي الكوبا، وذلك سواء حصد الخفافيش لقب الكأس أو خسروه.