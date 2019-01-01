رسمياً - فالنسيا يعلن تعاقده مع حارس برشلونة

سيليسين يغادر كامب نو صوب المستايا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن فالنسيا الإسباني رسمياً عن تعاقده مع الحارس الهولندي جاسبر سيليسين قادماً من برشلونة.

جاء ذلك بعد خضوع اللاعب للكشف الطبي صباح اليوم في فالنسيا، قبل إتمام الصفقة بشكل رسمي.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن الصفقة قد تمت بقيمة 30 مليون يورو.

وكان سيليسين -29 عاماً- قد صرح برغبته في الرحيل بنهاية الموسم الحالي بحثاً عن المزيد من المشاركات الأساسية.

Tenemos nuevo 🦇 en ...



Y se siente como en casa 🙌🏼...de pies a cabeza 😜



👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣#amuntvalencia pic.twitter.com/304y2rbzXX — Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) June 25, 2019

يذكر أن الحارس الهولندي كان يملك عقداً في برشلونة ينتهي في يونيو 2021، بشرط جزائي قيمته 60 مليون يورو.