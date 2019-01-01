رسميًا | فالديز يعود إلى برشلونة مدربًا

فالديز رحل عن برشلونة في 2014 واليوم يعود

أعلن نادي برشلونة الإسباني عودة فيكتور فالديز إلى النادي الكتالوني بعد خمس سنوات من رحيله وهذه المرة في منصب مدرب فريق تحت 19 عامًا.

فالديز كان يتولى تدريب فريق للناشئين في العاصمة الإسبانية مدريد.

وذكر النادي في بيان رسمي أنّ فالديز وقّع على عقد يمتد حتى 2020 وسوف تكون أول مباراة له في افتتاح ملعب يوهان كرويف ضد شباب أياكس.

جدير بالذكر أنّ فالديز كان قريبًا من تدريب شباب ليجانيس ولكن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق نهائي.

فالديز حقق 23 بطولة في 12 موسمًا قضاها في برشلونة من بينها 3 مرات دوري أبطال أوروبا.