رسميًا | غياب صلاح ومصطفى محمد .. حجازي يقود مصر في أولمبياد طوكيو

الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي أعلن قائمة اللاعبين لأولمبياد طوكيو

أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي قائمة اللاعبين التي ستُمثل مصر في أولمبياد طوكيو 2020 التي ستنطلق نهاية هذا الشهر في العاصمة اليابانية.

وشهدت القائمة غياب المهاجم مصطفى محمد بعد رفض ناديه جلطة سراي السماح له بخوض الأولمبياد لارتباطه بمباراة تصفيات دوري أبطال أوروبا.

وحاول الجهاز الفني للمنتخب والاتحاد المصري لكرة القدم كثيرًا إقناع ليفربول بالسماح لمحمد صلاح بالتواجد مع المنتخب الأولمبي في الأولمبياد، لكن كل محاولاتهم باءت بالفشل لرفض المدرب يورجن كلوب التخلي عنه خلال تلك الفترة المهمة من الإعداد للموسم الجديد.

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واختار غريب الثلاثي محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش، نجوم الأهلي والاتحاد السعودي والزمالك على الترتيب، لدعم المنتخب الأولمبي من اللاعبين فوق السن.

وضمت القائمة بالكامل كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي- محمود جاد

الدفاع: أحمد أبو الفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال - كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبد الرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.

وأشار الاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقعه الرسمي إلى أن تجمع اللاعبين سيكون يوم الخميس 8 يوليو الجاري، فيما لم يُعلن عن موعد سفر البعثة إلى اليابان خاصة في ظل الجدل حول موعد انضمام لاعبي الأهلي في ظل ارتباطهم بمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز في الـ17 من هذا الشهر.

يُذكر أن مسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو ستنطلق في الـ22 من يوليو الجاري وتستمر حتى السابع من أغسطس المقبل موعد المباراة النهائية على الميدالية الذهبية، لكن مرحلة المجموعات ستنتهي في الـ28 من يوليو.