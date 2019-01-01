رسمياً .. غياب صلاح عن مواجهة مانشستر يونايتد وعودة أليسون لمرمى ليفربول

صلاح خارج مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

فيسبوك تويتر بلال محمد

خرج محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، من قائمة فريقه رسمياً التي ستلعب بعد قليل أمام مانشستر يونايتد.

ويحل ليفربول ضيفاً على مانشستر يونايتد، في قمة الجولة التاسعة من بطولة الدوري على ملعب أولد ترافورد.

اللاعب المصري، لن يشارك في المباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام ليستر سيتي قبل فترة التوقف الدولي.

وشهدت أيضاً قائمة ليفربول عودة الحارس البرازيلي، أليسون بيكر إلى حراسة عرين الريدز، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في أغسطس الماضي.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد – فان دايك – ماتيب – روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو – هيندرسون – فينالدوم – ماني.

خط الهجوم: أوريجي – فيرمينيو.

ويجلس على كة البدلاء كلاً من: أدريان – لوفرين – ميلنر – كيتا – تشامبرلين – جوميز – لالانا.