رسمياً | غريب ينتقل لصفوف النصر

ضربة قوية للنصر

أعلن النصر رسمياً عن التعاقد مع نجم الأهلي عبد الرحمن غريب عقب تكهنات الأيام الماضية بالصحافة بخصوص الصفقة.

وانتشرت تقارير في الأيام الماضية تتحدث عن مفاوضات بين النادي الجداوي والعالمي، وأن اللاعب يضغط لحدوث الصفقة.

غريب نصراوي

وأعلن النصر عن توقيع عقداً مع النجم السعودي لمدة أربعة مواسم مقبلة بداية من الموسم المقبل.

وقالت التقارير في وقت سابق إن غريب قد ينتقل بصيغة الإعارة لصفوف النصر، ولكن الأخير حسم الصفقة بشكل نهائي بحسب البيان.

وكشف موقع "كووورة" عن تفاصيل عقد الدولي السعودي مع النصر وقيمة الراتب الذي سيتقاضاه، بالإضافة للمبلغ المدفوع للأهلي.

وسيحصل الأهلي على قرابة 30 مليون ريال، بينما يتقاضى غريب راتباً سنوياً يقارب 9 مليون ريال.

يذكر أن التقارير أشارت إلى ضغط غريب للرحيل عن الأهلي عقب هبوطه رسمياً لدوري "يلو" لرغبته بالمشاركة في أعلى المستويات قبل المونديال القادم.