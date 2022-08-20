رسمياً | غريب ينتقل لصفوف النصر

أعلن النصر رسمياً عن التعاقد مع نجم الأهلي عبد الرحمن غريب عقب تكهنات الأيام الماضية بالصحافة بخصوص الصفقة.
وانتشرت تقارير في الأيام الماضية تتحدث عن مفاوضات بين النادي الجداوي والعالمي، وأن اللاعب يضغط لحدوث الصفقة.
عوايدنــا ..— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 20, 2022
وما غريب إلا الشيطان! pic.twitter.com/K1C6Snosop
غريب نصراوي
وأعلن النصر عن توقيع عقداً مع النجم السعودي لمدة أربعة مواسم مقبلة بداية من الموسم المقبل.
وقالت التقارير في وقت سابق إن غريب قد ينتقل بصيغة الإعارة لصفوف النصر، ولكن الأخير حسم الصفقة بشكل نهائي بحسب البيان.
وكشف موقع "كووورة" عن تفاصيل عقد الدولي السعودي مع النصر وقيمة الراتب الذي سيتقاضاه، بالإضافة للمبلغ المدفوع للأهلي.
رسميًا ✅— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 20, 2022
وقع رئيس مجلس إدارة نادي #النصر الأستاذ مسلي آل معمر عقدًا مع النجم الدولي عبدالرحمن غريب 🤩
وذلك بنظام الانتقال من النادي الأهلي و بعقد يمتد لأربع مواسم .
متمنين له التوفيق مع ناديه #العالمي 💪
#غريب_نصراوي 💛 pic.twitter.com/MRVixjCaxx
وسيحصل الأهلي على قرابة 30 مليون ريال، بينما يتقاضى غريب راتباً سنوياً يقارب 9 مليون ريال.
يذكر أن التقارير أشارت إلى ضغط غريب للرحيل عن الأهلي عقب هبوطه رسمياً لدوري "يلو" لرغبته بالمشاركة في أعلى المستويات قبل المونديال القادم.
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