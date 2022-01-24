رسميا | عودة بالوتيلي لإيطاليا.. استعادة النجاح أم إنذار خطر؟

أعلن روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الإيطالي عن عودة النجم ماريو بالوتيلي لتمثيل الفريق من جديد.

وظهر بالوتيلي في قائمة الآتزوري لخوص معسكرًا تدريبًا بعد غياب ثلاث سنوات عن تمثيل بطل كأس الأمم الأوروبية.

وكان آخر ظهور لبالوتيلي في سبتمبر من عام 2018 عندما تعادل المنتخب الإيطالي مع نظيره البولندي في دوري الأمم الأوروبية بهدف لمثله.

هل يستحق بالوتيلي العودة؟

استدعاء بالوتيلي للانضمام إلى إيطاليا يأتي في ظل تألقه رفقة فريق أضنة دميرسبور التركي والذي يدربه مواطنه فينتشينزو مونتيلا.

بالوتيلي لعب 20 مباراة بقميص الفريق التركي وسجل 8 أهداف وصنع هدفين، من بينهما 7 في بطولة الدوري التركي.

ظهور بالوتيلي لم تكن المفاجأة الوحيدة في القائمة التي أعلن عنها مانشيني، وشهدت القائمة ضم لاعبين من فريق كريمونيسي صاحب المركز الخامس في دوري الدرجة الثانية، ولويز فييلبي، مدافع لاتسيو لأول مرة بالإضافة إلى جواو بيدرو، صانع ألعاب كالياري.

الأمر الذي يظهر رؤية مانشيني الفترة القادمة ورغبته في الاعتماد على وجوه جديدة في ظل تراجع أداء المنتخب الأساسي الذي فشل في التأهل مباشرةً إلى كأس العالم وينتظره ملحقًا قي مارس القبل.

وتستعد إيطاليا مواجهتين، مقدونيا الشمالية يوم 24 مارس في مدينة باليرمو، قبل أن تلعب أمام الفائز من البرتغال وتركيا في استاد الدراجاو يوم 29 مارس.

الجدير بالذكر أنّ مسيرة بالوتيلي بدأت مع إيطاليا أول مرة في عام 2010، وخلال السنوات التي مثل فيها بلاده لعب 36 مباراة وسجل 14 هدفًا.

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