رسميًا - عمرو وردة يحصل على جائزة الأفضل بالدوري اليوناني بعام 2018

توج المحترف المصري عمرو وردة؛ جناح أيسر أتروميتوس اليوناني، بجائزة أفضل لاعب أجنبي بالدوري اليوناني في عام 2018.

صاحب الـ25 عامًا شارك الموسم الماضي مع فريقه السابق باوك في 23 مباراة بالدوري، سجل خلالهم ثمانية أهداف وصنع سبعة آخرين.

وكتب وردة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، احتفالًا بالجائزة: "فخور للغاية بهذه اللحظة في مسيرتي، الحصول على جائزة الأفضل في الدوري اليوناني لحظة مميزة جدًا، عملت من أجلها بجد خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "شكرًا لكل شخص آمن بي، لفرقي، ولمدربيني وزملائي ولعائلتي ولكافة الجماهير".

A very proud moment in my career...Receiving the Greek Super League MVP award is very special having worked so hard to be here...Thank you to everyone who believed in me...to my clubs...my coaches...my teammates...my family...my management and to all the fans .. #MVP pic.twitter.com/uL6FJerfaM