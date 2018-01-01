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رسمياً | عمرو طارق إلى نيويورك ريد بولز الأمريكي

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المدافع كان قريبًا من الأهلي المصري

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أنضم المدافع المصري عمرو طارق من صفوف أورلاندو سيتي إلى نيويورك ريد بولز الأمريكي، بدءًا من موسم 2019.

وقضى عمرو طارق الموسم الماضي، بصفوف أورلاندو سيتي، حيث أحتل الفريق المركز الأخير في جدول القسم الشرقي.

وسيكون الفريق الذي سبق أن لعب له الفرنسي تيري هنري، هو المحطة الثالثة للمدافع المصري، بعدما سبق له أن لعب لصفوف كولومبوس كرو.

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وأشاد المدير الرياضي دينيس هامليت بضم اللاعب: "نحن سعداء لضم عمرو لنادي، أنه مدافع مناسب مع خبرة عالمية وبالدوري الأمريكي، وولديه الجودة التي نحتاجها، ننتظر أن ينضم لنا في الفترة المقبلة لنرى أنه سيناسب الفريق".

وسبق لعمرو أن لعب لأندية الجونة وإنبي ووادي دجلة، وريال بيتيس الإسباني، كما خاض 4 مباريات دولية.

وكانت بعض التقارير قد قربت المصري البالغ 26 عامًا من الانضمام لصفوف الأهلي المصري الساعي لتدعيم دفاعه، لينهي انتقاله لصفوف نيويورك سيتي الأمور.

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