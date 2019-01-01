رسميًا - عماد السيد يغيب لمدة لا تقل أربعة أسابيع عن الزمالك

الحارس أجرى جراحة ناجحة في يده

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أجرى عماد السيد؛ حارس مرمى الزمالك، صباح اليوم الإثنين، جراحة ناجحة في يد، بعد تعرضه للإصابة أمس الأحد، خلال مواجهة الداخلية.

الحارس أصيب بخلع مفصلي بقاعدة المشطية الأولى لليد، بعد تصديه لضربة جزاء خلال اللقاء، لم يستطع على إثره استكمال المباراة.

وأوضح الموقع الرسمي للقلعة البيضاء أن السيد سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح من أربعة إلى ستة أسابيع.

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الفارس الأبيض كان قد فاز بلقاء ليلة أمس بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد بتروسبورت، ضمن الجولة الـ32 من الدوري المصري الممتاز.

الفوز رفع رصيد الأبيض إلى النقطة 66 من 29 مباراة في الوصافة، خلف الأهلي صاحب الصدارة بـ70 نقطة من 30 مباراة.

يذكر أن الزمالك يعاني من أزمة في حراسة المرمى خلال مباراته المقبلة أمام نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي الكونفدرالية، حيث يغيب حارسه الأساسي محمود جنش للإيقاف، ولم يبق في قائمته سوى عمر صلاح حارسًا وحيدًا.

المباراة الأفريقية من المقرر أن تقام في المغرب في 19 من مايو الجاري، على أن يُلعب الإياب في 26 من الشهر نفسه.