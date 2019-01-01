رسميًا - علي غزال يعود للدوري البرتغالي
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
أعلن نادي فييرينسي البرتغالي تعاقده رسميًا مع المحترف المصري علي غزال؛ لاعب وسط فرانكوفر وايتكابس الأمريكي السابق.
وجاء تعاقد النادي البرتغالي مع المصري بعدما قام بفسخ عقده مع ناديه الأمريكي بالتراضي خلال الفترة الماضية، لينضم له في صفقة انتقال حر.
صاحب الـ26 عامًا سبق له اللعب بالدوري البرتغالي لفريق ناسيونال في يناير 2013 قبل أن يرحل عنه بعد أربعة أعوام، بعدما شارك معه في 123 مباراة، سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهم.
New challenge, new target🙌🏾 @cdfeirensesad ✍🏾💪🏿 pic.twitter.com/ErKVhuFYcJ — Aly Ghazal علي غزال (@AlyGhazal) ٦ يناير ٢٠١٩
ويحتل فييرينسي المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 12 نقطة، جمعها من 16 مباراة.
يذكر أن عديد التقارير كانت قد ربطت بين غزال والانضمام للأهلي المصري خلال يناير الجاري إلا أنه فضل البقاء في أوروبا.
"أوليييه أولييييه أولييييه" 🗣️
فرحة فلسطينية بعد حصد الفدائيين لنقطتهم الأولى في تاريخ الكأس الآسيوية! 🎉
(📽️: @afcasiancup )#آسيا_مع_جول #كأس_آسيا2019 pic.twitter.com/6UC8ww9n1r — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ يناير ٢٠١٩