رسميًا - علي الحبسي ينضم لويست بروميتش ألبيون

الحبسي يعود مرة أخرى للدوري الإنجليزي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن نادي ويست بروميتش الإنجليزي عن تعاقده مع العماني علي الحبسي، اليوم الخميس، بعقد يمتد لموسم واحد فقط.

وكان الهلال قد رحل عن الهلال السعودي مؤخرًا بعد قضاء الموسم الماضي بصفوفه وتألق بشكل كبير، حيث أنه من أبرز حراس العرب في الوقت الحالي.

وتعاقد ويست بروميتش مع الحبسي بعد فسخ تعاقده مع الهلال، لتدعيم صفوف ويست بروميتش ألبيون في الموسم الجديد في التشامبيونشيب.

I’m absolutely delighted to have joined @WBA for the season. It was always an ambition of mine to come back and play in . I can’t wait to get started and I’ll give my all for this club. #WBA pic.twitter.com/Kc5PzpLJg5 — Ali Al-Habsi (@AliAlhabsi) August 29, 2019

وكتب الحبسي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بفضل من الله.. العودة إلى أجواء الدوري الإنجليزي عبر بوابة نادي وست بروميتش العريق لمدة عام قابل للتجديد".

Experienced goalkeeper Ali Al-Habsi has joined us on a deal which runs until the end of the 2019/20 season. ✍🏼



Welcome, @AliAlhabsi! 🇴🇲 🙌🏼#WBA pic.twitter.com/UtWJGqH9Si — West Bromwich Albion (@WBA) August 29, 2019

وكان الحبسي قد تواجد لفترة في الدوري الإنجليزي مع كلًا من بولتون وويجان أتلتيك وبرايتون وريدينج، وقدم مستوى أكثر من ممتاز.