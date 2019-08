رسميًا - علي الحبسي ينضم لويست بروميتش ألبيون

أعلن نادي ويست بروميتش الإنجليزي عن تعاقده مع العماني علي الحبسي، اليوم الخميس، بعقد يمتد لموسم واحد فقط.

وكان الهلال قد رحل عن الهلال السعودي مؤخرًا بعد قضاء الموسم الماضي بصفوفه وتألق بشكل كبير، حيث أنه من أبرز حراس العرب في الوقت الحالي.

وتعاقد ويست بروميتش مع الحبسي بعد فسخ تعاقده مع الهلال، لتدعيم صفوف ويست بروميتش ألبيون في الموسم الجديد في التشامبيونشيب.

I’m absolutely delighted to have joined @WBA for the season. It was always an ambition of mine to come back and play in . I can’t wait to get started and I’ll give my all for this club. #WBA pic.twitter.com/Kc5PzpLJg5