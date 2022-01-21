رسميًا .. عقوبة قاسية على مارسيلو بسبب سب حكم مواجهة إلتشي!

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن عقوبة اللاعب البرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد عقب طرده ضد إلتشي في كأس ملك إسبانيا.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره الاتحاد الإسباني قبل قليل، وأكد من خلاله أن العقوبة ستكون الإيقاف لمدة ثلاثة مباريات.

وحصل مارسيلو على بطاقة حمراء في المواجهة التي أقيمت مساء الخميس، بالتحديد في الدقيقة الـ 102 من عمر اللقاء.

وتوجه اللاعب ببعض الإهانات لحكم اللقاء، وهو ما ذكره الأخير في تقريره، فقرر الاتحاد الإسباني إيقافه مباراة للطرد ومباراتين للسب.

وكان ريال مدريد قد حقق الفوز على نظيره إلتشي بهدفين مقابل هدف وحيد في الوقت الإضافي عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وتقدم إلتشي في النتيجة في الدقيقة الـ 103 عقب طرد مارسيلو بشكل مباشر، قبل أن يقلب الملكي النتيجة عن طريق البديلين إيدين هازارد وإيسكو.

جدير بالذكر أن ريال مدريد سيواجه نظيره أتلتيك بيلباو في ربع النهائي، وهو الفريق الذي أقصى برشلونة قبل ساعات بثلاثة أهداف لهدفين.