رسمياً - عبد النور يغادر فالنسيا متوجهاً للدوري التركي

محطة جديدة في مسيرة المدافع التونسي

أعلن نادي فالنسيا الإسباني، اليوم الخميس، التخلي عن مدافعه التونسي أيمن عبد النور ليمنحه حرية الانتقال لأي نادي آخر هذا الصيف.

عبد النور قضى الموسم الماضي الماضي معاراً من فالنسيا إلى مارسيليا، قبل أن يعود مرة أخرى للخفافيش.

النادي الإسباني أصدر بياناً رسمياً، ليؤكد فيه رحيل عبد النور وانتقاله لنادي قيصري سبور التركي.

ومن المقرر أن يتوجه صاحب الـ29 عاماً لتركيا خلال أيام، لبداية رحلته الجديدة استعداداً للموسم القادم.

وخاض عبد النور العديد من المحطات في أوروبا، حيث بدأ مشواره في فيردر بريمن ثم تولوز وموناكو.

وبعد تألق المدافع المخضرم مع موناكو انضم لفالنسيا في 2015 مقابل 19.80 مليون جنيه إسترليني، ولكنه لم يحصل على الفرصة لينتهي به المطاف في تركيا.