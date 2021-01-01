رسميًا .. عائلة كرونكي تحدد موقفها النهائي من بيع آرسنال

من خلال بيان رسمي..

ذكرت عائلة كرونكي المالكة لنادي آرسنال في بيان رسمي إنها لن تبيع النادي وسط تكهنات متزايدة في الأيام الأخيرة بأن الشريك المؤسس لمنصة "سبوتيفاي" دانييل إيك سيقدم عرضًا في الساعات المقبلة.

وبات من الواضح في الأيام الأخيرة زيادة التكهنات من قبل وسائل الإعلام الإنجليزية بشأن عرض محتمل للاستحواذ على نادي آرسنال، وسط حالة من عدم الاستقرار في إدارات الكرة الإنجليزية.

وشهدت الأيام الأخيرة تظاهرات من قبل جماهير آرسنال في العاصمة الإنجليزية لندن للمطالبة برحيل عائلة كرونكي خاصة بعد توريط النادي في مسألة المشاركة ببطولة دوري السوبر الأوروبي التي لم تكتمل.

ومن خلال البيان الرسمي لعائلة كرونكي المالكة للنادي، جاء التالي: "نبقى ملتزمين بنسبة 100% تجاه آرسنال ولن نبيع أي حصة في النادي، لم نتلق أي عرض ولن نقبل أي عرض.

وأضاف البيان: "يظل طموحنا لأرسنال هو التنافس للفوز بأكبر الألقاب في اللعبة ويظل تركيزنا على تحسين قدرتنا التنافسية على أرض الملعب لتحقيق ذلك، هذه خطة المرحلة المقبلة".

عائلة كرونكي بذلك ترد على الجماهير الغاضبة وتؤكد تمسكها بالبقاء على رأس النادي، الأمر الذي لا تريده الجماهير التي عانت كثيرًا في السنوات الأخيرة من غياب الألقاب والمنافسة الحقيقية.

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يذكر أن دانييل إيك هو أحد المشجعين الكبار لنادي آرسنال حول العالم، ولديه علاقة قوية مع أساطير النادي اللندني سواء تييري هنري أو دينيس بيركامب أو باتريك فييرا.