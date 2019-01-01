رسميًا | طارق طه ثالث صفقات بيراميدز الصيفية

مدافع الإسماعيلي أصبح لاعبًا لبيراميدز

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن بيراميدز رسميًا تعاقده مع طارق طه مدافع الإسماعيلي، وهو صفقته الثالثة هذا الصيف.

وكان النادي المصري قد أعلن ضم أحمد علي من المقاولون العرب وإسلام عيسى من المصري البورسعيدي، فيما رحل عنده عدد من اللاعبين أبرزهم كينو.

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ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة أو مدة التعاقد، لكن مصادر صحفية رجحت أن يكون طارق طه قد وقع على عقد يمتد لـ3 مواسم قادمة مقابل 15 مليون جنيه مصري.

وأوضح بيراميدز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن انضمام طه جاء بعد مفاوضات مكثفة قادها المدير التنفيذي ممدوح عيد ومدير التسويق عمرو بسيوني، مؤكدًا حصوله على الاستغناء الخاص باللاعب من الإسماعيلي.

ولعب الظهير الأيسر 37 مباراة الموسم الماضي بالقميص الأصفر سجل خلالها هدف وصنع 9 أهداف.