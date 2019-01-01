رسمياً – ضمك يدعم صفوفه بثنائي النصر

نادي ضمك يواصل الاستعداد للموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي ضمك، التعاقد مع ثنائي النصر سامي النجعي، ومتعب الحماد، لتدعيم صفوف الفريق، في الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين.

ويشارك نادي ضمك الموسم الجديد في الدوري السعودي للمحترفين، بعد احتلاله المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الموسم المنصرم.

وكتب نادي ضمك عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: " بحضور أمين عام النادي عبد الوهاب بن دخيل جرت مراسم توقيع العقد الاحترافي للاعبين سامي النجعي ومتعب الحماد لينضما بذلك الى جملة التعاقدات التي ابرمتها الإدارة للموسم القادم في دوري المحترفين".

ومن جانبهما عبر اللاعبان عن شكرهم للإدارة ويعدان الجماهير بتحقيق الطموح، وتحقيق النتائج المطلوبة الموسم الجديد.

#ضمك



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بحضور أمين عام النادي أ/ عبدالوهاب بن دخيل جرت مراسم توقيع العقد الاحترافي للاعبين سامي النجعي ومتعب الحماد لينضمان بذلك الى جملة التعاقدات التي ابرمتها الإدارة للموسم القادم في دوري المحترفين .

وقد عبرا اللاعبين عن شكرهم للإدارة ويعدان الجماهير بتحقيق الطموح. pic.twitter.com/l7h2VmAN0t — نادي ضمك السعودي (@DAMAC_CLUB) July 17, 2019

ويشغل النجعي صاحب الـ 22 عاماً مركز وسط الملعب، بينما يلعب الحماد صاحب الـ 21 عاماً، في المركز المهاجم الصريح.

الجدير بالذكر ان إدارة ضمك، أعلنت اليوم التعاقد مع المهاجم مازن أبو شرارة، الذي لعب لأندية النهضة والقادسية والرائد.