رسميًا - ضمك يتعاقد مع الجزائري مصطفى زغبة

زغبة ضمكاوي لمدة 6 أشهر قادمة.

أعلن نادي ضمك السعودي، عن التعاقد مع الجزائري مصطفى زغبة، حارس مرمى الوحدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الوحدة كان أعلن عن توقيع مخالصة مالية مع زغبة، وذلك من أجل استغلال مكانه بضم لاعب أجنبي في مركز آخر غير حراسة المرمى.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ضمك، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها عن ضم مصطفى زغبة، جاء نصها: "الجائري مصطفى زغبة ضمكاوي".

زغبة كان يلعب ضمن صفوف وفاق سطيف الجزائري، قبل الانضمام للوحدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن إدارة ناديه وقعت معه مخالصة مالية.

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ووقعت إدارة ضمك عقدًا مع زغبة، لمدة 6 أشهر قادمة، بمبلغ 300 ألف دولار، بعد تسلم الحارس الجزائري المخالصة المالية من فريق الوحدة.

وألغت إدارة نادي ضمك، عقدها مع الحارس الجزائري شمس الدين رحماني، ليرحل عن الفريق، ويحل بدلًا منه مواطنه مصطفى زغبة.

ومن المقرر أن تشهد مباراة ضمك أمام الاتفاق يوم السبت المقبل، المشاركة الأولى للحارس الجزائري مصطفى زغبة.