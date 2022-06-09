رسميًا.. صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022

النجم المصري لا يتوقف عن تحقيق الإنجازات

فاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي "PFA" لينهي سيطرة لاعب وسط مانشستر سيتي كيفين دي بروينه بعد فوزه بها في العامين الماضيين.

وتكون بذلك هذه هي الجائزة الفردية الخامسة التي يتحصل عليها الجناح الدولي في هذا الموسم الحافل بالأرقام الخاصة لصلاح.

حيث كان قد أعلن فريق ليفربول يوم أمس، أن المصري هو أفضل لاعب في موسم الريدز متفوقًا على ساديو ماني وفيرجيل فان دايك.

صلاح الأفضل هذا الموسم

أعلن اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين فوز صلاح بجائزة الأفضل هذا الموسم، لتكون بذلك تلك هي المرة الثانية التي يتحصل عليها على هذا اللقب.

حيث كان صلاح قد فاز بها في موسم 17-18 بعد الأداء الخرافي الذي قدمه، وهو الذي وضعه على منصة الكرة الذهبية آنذاك.

ومن جانبه، شارك صلاح فرحته مع الجماهير عبر تويتر، حيث نشر مقطع فيديو له خاص بلقطات من الموسم الماضي، وكتب: "لا يوجد شرف أكبر من الفوز بجائزة صوّت عليها زملائي. أنا ممتن جدًا لكم جميعًا!".

There is no greater honour than winning an award that my colleagues voted on. I am very grateful to all of you! pic.twitter.com/AH0FOSapXI — Mohamed Salah (@MoSalah) June 9, 2022

وتكون بذلك تلك هي الجائزة الفردية الخامسة لصلاح هذا الموسم، بعد حصوله على لقب هداف الدوري وأفضل صانع ألعاب بالبطولة، وأفضل لاعب في إنجلترا من قبل تصويت الجماهير، وأفضل لاعب في موسم الريدز.

ماذا قدم صلاح في الموسم الماضي؟

على المستوى الجماعي، ساهم صلاح في منافسة فريق ليفربول على تحقيق الرباعية التي كادت أن تكون تاريخية لولا الفشل في الفوز بالدوري في آخر الجولات، والسقوط الصعب أمام ريال مدريد بنهائي الأبطال.

لكن الريدز قد حقق بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية، وساهم صلاح بالطبع في تحقيق تلك الألقاب.

وعلى المستوى الفردي، شارك الدولي المصري في 51 مباراة مع فريق ليفربول، سجل من خلالها 31 هدفًا، فيما قدم 16 تمريرة حاسمة لزملائه.

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