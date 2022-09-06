رسميًا | صفقتان دفعة واحدة .. قاهر النصر ينضم للأهلي

ثنائي الفيصلي والوحدة ثالث الصفقات في عهد وليد معاذ

أعلن الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء، إبرام صفقتين دفعة واحدة، في خطوات مجلس الإدارة المكلف برئاسة وليد معاذ، لتصحيح ما أفسده المجلس السابق برئاسة ماجد النفيعي.

ثورة تصحيح بقيادة وليد معاذ:

الراقي تحت رئاسة وليد معاذ افتتح بالأمس انتصاراته في دوري يلو للدرجة الأولى بالفوز أمام الخلود بهدف نظيف، سجله لويس جرابان من ضربة جزاء، ضمن الجولة الثالثة.

Shahid

وكان الأهلي قد خاض الجولتين الأولى والثانية في عهد الرئيس المستقيل ماجد النفيعي، وخسر خمس نقاط، إذ تعادل أمام القيصومة، وهُزم أمام الأخدود.

معاذ كذلك صحح علاقة النادي بجماهيره، إذ فتح المدرجات أمام الجماهير لحضور المران لأول مرة منذ عامين.

وواصل مصالحة الجماهير بقراره بفتح مدرجات مواجهة الخلود بالأمس، مجانًا أيضًا أمام الجماهير، ليحضر أكثر من 20 ألف مشجع لمؤازرة الراقي.

من هو ثنائي الأهلي الجديد؟

الأهلي أعلن قبل قليل التعاقد مع الثنائي ثامر العلي والهولندي هشام فايق..

العلي انضم للراقي على سبيل الإعارة قادمًا من الوحدة، لمدة موسم واحد.

صاحب الـ23 عامًا، الذي لعب في صفوف ناشئي الهلال من قبل، كان قد انضم لفرسان مكة في صيف 2020.

أما فايق فجاء في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لموسم واحد فقط، بعدما انتهى عقده مع فريقه السابق الفيصلي السعودي.

صاحب الـ30 عامًا كان قد شارك في تتويج الفيصلي بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين 2020-2021، بعد الفوز أمام التعاون في النهائي 3-2.

وفي قبل النهائي، كان رفاق فايق قد أطاحوا بالنصر في مفاجأة، إذ أسقطوه بهدف نظيف.

وسبق للاعب الوسط الهولندي اللعب لعدة أندية هولندية رودا كيركراده، ألمير سيتي، هيرينفين وإكسيلسيور، قبل أن يخوض تجربته الاحترافية في بلجيكا من بوابة زولت فاريجيم.

ويعد هذا الثنائي ثالث الصفقات في عهد وليد معاذ، إذ تم التعاقد قبل أيام مع نايف كريري؛ لاعب الهلال الأسبق، قادمًا من الوحدة على سبيل الإعارة.

يذكر أن مجلس النفيعي كان قد تعاقد مع خمس صفقات هم: إبراهيم الزبيدي، يوسف العبدلي، رينان ريبيرو، ليساندرو الزوجاراي ولويس جرابان.

اشترك الآن واحصل على خصم 25% على باقة الرياضة لمدة سنة كاملة تدفع شهريًا